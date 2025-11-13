مسؤول في اورانج مصر: تغطية شبكة الجيل الخامس وصلت إلى 12% منذ إطلاقها

قال أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والمعلومات في شركة اورنج، إن تغطية شبكة الجيل الخامس "5G" وصلت إلى 12% منذ إطلاقها وتعمل بأعلى سرعة ممكنة في حدود الإمكانيات الترددية المتاحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن نسبة تغطية خدمات الجيل الثالث "3G" بلغت نحو 99.5%، بينما وصلت تغطية الجيل الرابع "4G" إلى نحو 95% مع وجود بعض المناطق التي لا تزال بها تغطية ضعيفة.

وأشار أميري إلى أنه في الأسواق الأوروبية أيضًا معدل انتشار خدمات الجيل الخامس لا يزال أقل من الجيلين الثالث والرابع.

وأوضح أن من أبرز التحديات التي تعوق انتشار تقنيات الجيل الخامس ارتفاع أسعار أجهزة المحمول الداعمة لهذه التقنية.

وقال أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة اورنج، إن صناعة المحافظ الإلكترونية تشهد نموًا يتجاوز 50%، مشيرًا إلى أن الشركة طورت هذا العام تطبيق "My Orange" ليقدم باقة أوسع من الخدمات.

وأوضح أن التطبيق يضم حاليًا أكثر من 500 خدمة دفع مختلفة، كما تم إضافة خدمة الاستثمار في الذهب بالتعاون مع منصة"منجم"، حيث يمكن للمستخدمين شراء كميات تبدأ من أقل من جرام واحد من الذهب مما يتيح فرصة أسهل للاستثمار في المعدن النفيس.

وأضاف العبد أن العام المقبل سيشهد إطلاق عدد من المنتجات الاستثمارية الجديدة عبر المحفظة الإلكترونية.