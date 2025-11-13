إعلان

قفزة في صافي أرباح "فوري" بنسبة 61% في الربع الثالث من 2025

كتب : منال المصري

01:20 م 13/11/2025

شركة فوري

حقق صافي أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية قفزة بنسبة تصل إلى نحو 61.5% خلال الربع الثالث من العام الحالي- يوليو إلى سبتمبر 2025- بدعم نمو الإيرادات.

وبحسب إفصاح الشركة للبورصة اليوم، فإن صافي الربح ارتفع إلى نحو 839.4 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنحو 519.47 مليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

وقفزت إيرادات النشاط للشركة بنحو 48.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 2.29 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.54 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

