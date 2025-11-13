روبرت كيوساكي: نصيحة واحدة قد تجعل أموالك تتضاعف 4 مرات

يرى روبرت كيوساكي، الكاتب والمستثمر الأمريكي، صاحب الكتاب الشهير "الأب الغني والأب الفقير"، أن الفرص لا تتكرر كثيرًا، لكن من يعرف كيف يستغلها يمكنه تحويل القليل إلى الكثير، حتى وإن كان من محدودي الدخل.

كتب كيوساكي في تغريدة على موقع إكس "لا أؤمن بإعطاء المال للفقراء، كما تعلمت في مدرسة الأحد: أعطِ الشخص سمكة تطعمه ليوم، علمه الصيد تطعمه مدى الحياة."



وهي رسالة صريحة تؤكد بحسب كيوساكي أن المساعدات لا تصنع ثراء، بينما التعلم والاستثمار الذكي هو الطريق الحقيقي نحو تحقيقه.

يشير كيوساكي إلى أن أغلب الناس يمكنهم اليوم شراء أونصة فضة مقابل نحو 50 دولارًا، في حين أن امتلاك بيتكوين بقيمة 100 ألف دولار يظل بعيد المنال للفقراء.

لكنه يرى أن الفضة تمثل فرصة ذهبية، متوقعًا أن يصل سعرها إلى 200 دولار للأونصة خلال عام واحد فقط، وهو ما يعني أن من يستثمر 50 دولارًا اليوم قد يضاعف أمواله أربع مرات إذا تحقق هذا السيناريو.

وأكد كيوساكي أن القاعدة الأساسية في الاستثمار هي أن "الربح يتحقق عند الشراء لا عند البيع"، موضحًا أن الشراء عندما تكون الأسعار منخفضة هو ما يصنع المكاسب، بينما من ينتظر حتى تبدأ الأسعار في الصعود يكون قد تأخر كثيرًا.

وربط كيوساكي تفاؤله بالفضة بكونها معدنًا صناعيًا أساسيًا في مجالات مثل الإلكترونيات والطاقة الشمسية، بجانب كونها من المعادن الثمينة التي تحافظ على قيمتها في الأزمات، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الصغار.

وأضاف كيوساكي أن انتظار ارتفاع الأسعار قبل الدخول في السوق هو أول طريق الخسارة، لأن من يتحرك مبكرًا هو من يجني الأرباح في النهاية.