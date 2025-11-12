يعتمد الكثيرون على المحافظ الإلكترونية في أعمالهم لتحويل واستقبال الأموال بشكل يومي، لكن أحيانًا قد يفاجأ المستخدمون بعدم القدرة على إجراء المعاملات بسبب تجاوز الحدود المسموح بها.

لذلك من المهم معرفة الحدود اليومية والشهرية لكل محفظة لضمان استخدام آمن وسلس دون أي توقف مفاجئ.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الحدود القصوى اليومية والشهرية للمحافظ الإلكترونية الخاصة بشركات المحمول الأربعة "وي، وفودافون، واورنج ، وإي آند":

وي باي

المحافظ الحالية:

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

المحافظ الجديدة "المشتركة منذ 6 مايو 2025":

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 10 آلاف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 60 ألف جنيه.

وبعد مرور 90 يومًا من الاشتراك، يتم تحديث الحدود لتصبح مساوية للمحافظ الحالية.

فودافون كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

اورنج كاش

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

إي آند موني

الحد الأقصى للمعاملات اليومية: 60 ألف جنيه.

الحد الأقصى للمعاملات الشهرية: 200 ألف جنيه.

