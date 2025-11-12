تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في المؤتمر التشاوري العربي الرابع حول مسار مراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات+20، المنعقد يوم 12 نوفمبر في دبي، الإمارات العربية المتحدة، يليه الاجتماع التاسع والثلاثين لفريق عمل الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يوم 13 نوفمبر.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تأتي مشاركة مصر بصفتها رئيس فريق العمل المعني ببلورة الاستراتيجية العربية.

وينظم المؤتمر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتستضيفه هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية الإماراتية.

ويشارك فيه عدد من الخبراء المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية في المنطقة العربية، بالإضافة إلى أصحاب المصلحة وممثلين عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التنسيق الإقليمي حول قضايا التعاون الرقمي والتنمية، من خلال تيسير حوار عربي شامل يجمع مدخلات الدول العربية في ضوء القضايا ذات الأولوية للمنطقة العربية.

ومن المتوقع أن يسفر المؤتمر عن بلورة رؤى إقليمية تعبر عن الموقف العربي المنسق نحو المسودة الأحدث لمشروع القرار المتعلق بمراجعة القمة العالمية لمجتمع المعلومات+20، بالإضافة إلى توصيات عملية من شأنها إثراء المسودة الجاري التفاوض بشأنها من خلال إدماج أبرز النقاط التي ستتم مناقشتها خلال المؤتمر.

ويلي المؤتمر انعقاد اجتماع فريق عمل الاستراتيجية العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويشكّل الاجتماع محطة محورية في التحضير العربي لمراجعة المسودة الأحدث للقرار التفاوضي للقمة العالمية لمجتمع المعلومات+20، ويوفر منصة للحوار بين ممثلي الدول العربية وأصحاب المصلحة المتعددين وميسّري المفاوضات لتقديم الملاحظات حول هذه المسودة، مما يتيح صياغة وثيقة ملاحظات عربية منسقة تُسهم في صياغة المسودة النهائية المقرر عرضها على الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر ديسمبر.

ويتضمن الاجتماع جلسات لمناقشة مخرجات المؤتمر التشاوري العربي الرابع، بهدف استكمال وصياغة الملاحظات العربية، وإقرار الخطوات المستقبلية.

كما يتناول الاجتماع عدة بنود، من أبرزها تقدم سير الأعمال وأهم الإنجازات والمستجدات منذ الاجتماع الثامن والثلاثين لفريق العمل، ومراجعة توصياته، ومخرجات وتوصيات الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية المشتركة والآلية المركزية للتعاون البحثي والفني، بهدف مناقشة مخرجاته وتوصياته.

وتشمل البنود أيضًا مناقشة توصيات المؤتمر التشاوري الرابع، واستعراض خلاصة الاستنتاجات، وتحديد موعد الاجتماع الأربعين لفريق العمل.