التضامن توقع عقد الخدمات في المشاعر المقدسة لحج الجمعيات هذا الموسم



وقع أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عقد تقديم الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م، وذلك مع شركة بشرى الضيافة السعودية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025 المقام في جدة.



ويأتي هذا التوقيع استمرارًا للتعاون والتنسيق بين المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والجانب السعودي، في إطار تقديم أفضل الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية.



وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أغلقت باب التقديم للحجاج الراغبين في التقدم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري ، وتعلن النتائج النهائية للقرعة " أصلي - احتياطي بنسبة 30% “ على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.