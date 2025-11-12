وزارة البترول تحقق في واقعة سقوط برج حفر وإصابة 3 عمال



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط برج أحد أجهزة الحفر التابعة لشركة الحفر المصرية أثناء نقله للعمل بمنطقة امتياز شركة عجيبة في الصحراء الغربية.



وذكرت الوزارة في بيانها أن جهاز الحفر رقم (48) تعرض أثناء عملية إنزال البرج إلى سقوط مفاجئ في اتجاه معاكس لمسار الإنزال، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من فريق العمل.



وأضافت أن المصابين نُقلوا فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وفق خطة الطوارئ المعتمدة داخل القطاع، حيث غادر اثنان منهم المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهما الصحية، فيما يخضع الثالث للعلاج والمتابعة الطبية المستمرة.



ووجّه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة حالة المصاب المتبقي وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كما كلف بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على الأسباب الجذرية للحادث، واتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.



وأشار البيان إلى أنه فور وقوع الحادث، انتقل رئيس شركة الحفر المصرية وعدد من قيادات الشركة إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والإشراف على تنفيذ إجراءات الأمان والسلامة.