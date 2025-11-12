إعلان

وزارة البترول تحقق في واقعة سقوط برج حفر وإصابة 3 عمال

كتب : أحمد الخطيب

11:52 ص 12/11/2025

وزارة البترول والثروة المعدنية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية فتح تحقيق عاجل في واقعة سقوط برج أحد أجهزة الحفر التابعة لشركة الحفر المصرية أثناء نقله للعمل بمنطقة امتياز شركة عجيبة في الصحراء الغربية.


وذكرت الوزارة في بيانها أن جهاز الحفر رقم (48) تعرض أثناء عملية إنزال البرج إلى سقوط مفاجئ في اتجاه معاكس لمسار الإنزال، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من فريق العمل.


وأضافت أن المصابين نُقلوا فورًا إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وفق خطة الطوارئ المعتمدة داخل القطاع، حيث غادر اثنان منهم المستشفى بعد الاطمئنان على حالتهما الصحية، فيما يخضع الثالث للعلاج والمتابعة الطبية المستمرة.


ووجّه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمتابعة حالة المصاب المتبقي وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كما كلف بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على الأسباب الجذرية للحادث، واتخاذ الإجراءات الوقائية الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.


وأشار البيان إلى أنه فور وقوع الحادث، انتقل رئيس شركة الحفر المصرية وعدد من قيادات الشركة إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف والإشراف على تنفيذ إجراءات الأمان والسلامة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة البترول والثروة المعدنية برج حفر شركة الحفر المصرية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح