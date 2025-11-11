إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والطماطم والذهب

كتب : آية محمد

01:30 م 11/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والطماطم، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الزيت والجبن الأبيض والفول اليوم الثلاثاء بالأسواق

سعر الذهب اليوم بمصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الثلاثاء

