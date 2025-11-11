إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:06 ص 11/11/2025

أسعار الدواجن

انخفض متوسط سعر الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 95.52 جنيه، بتراجع 1.35 جنيه.


وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 75.46 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 114.63 جنيه بحد أقصى.

أسعار الدواجن الأسواق متوسط سعر الدواجن الأسعار المحلية والعالمية

