كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والبصل، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 11-11-2025، بينما انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل، والخيار البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات



الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات و8.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البطاطس تتراوح بين 4 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.



البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.



البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.



الكوسة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.



الباذنجان البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.



الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع جنيهين.



الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيه.



الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.



الخيار البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.



أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.



برتقال بلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.



الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و16 جنيهًا.