سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 10 نوفمبر 2025



يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6242 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6203 جنيهات.



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5427 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4652 جنيهًا.



وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43421 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.