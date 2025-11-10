إعلان

وزير التجارة الكويتي: مصر تمتلك فرص استثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة

كتب : منال المصري

02:16 م 10/11/2025

جانب من مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي

كتبت- منال المصري:

تصوير: هاني رجب:

قال خليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة بالكويت، إن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية مختلفة منها الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجية وغيرها.


وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد من خلال هذا المنتدى على تعزيز الشراكة مع مصر وتعزيز الفرص بين القطاعين العام والخاص.


وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن أن تحقيق التكامل الاقتصادي يسهم في تحقيق التنمية والازدهار بين الدول.

خليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة بالكويت دول مجلس التعاون الخليجي مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي

