

كتبت- منال المصري:

تصوير: هاني رجب:

قال خليفة عبد الله العجيل وزير التجارة والصناعة بالكويت، إن مصر تمتلك فرص استثمارية واعدة في قطاعات حيوية مختلفة منها الصناعة والزراعة والطاقة والتكنولوجية وغيرها.



وأوضح خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد من خلال هذا المنتدى على تعزيز الشراكة مع مصر وتعزيز الفرص بين القطاعين العام والخاص.



وأضاف أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤمن أن تحقيق التكامل الاقتصادي يسهم في تحقيق التنمية والازدهار بين الدول.