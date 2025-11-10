وزير الاتصالات: 55 شركة عالمية تتجه لإنشاء مراكز تعهيد في مصر

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع 55 شركة عالمية على مذكرات تفاهم لإنشاء وتوسيع مراكز التعهيد في مصر يمثل علامة فارقة في مسيرة القطاع.

وقال الوزير، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن اليوم يشهد محطة مهمة في تاريخ قطاع الاتصالات بمصر، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تجسد ثقة المجتمع الدولي في قدرات السوق المصري.

وأضاف وزير الاتصالات أن هذه الاتفاقيات سيكون لها أثر كبير على سوق العمل، موضحًا أنها "ستساهم خلال السنوات الثلاث المقبلة في توفير أكثر من 75 ألف فرصة عمل جديدة".

وتابع أن هذه الخطوة تؤكد أن القطاع المصري واعد وغني بالكفاءات والقدرات والخبرات المتعمقة، معتبرًا أن الكوادر المصرية أصبحت عامل جذب رئيسي للشركات العالمية.

وأشار طلعت إلى أن اختيار مصر كمركز إقليمي لأعمال التعهيد لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لتوافر عدة مقومات أساسية.

وقال الدكتور عمرو طلعت، إن الاستقرار العام، وتوافر البنية التحتية الرقمية القوية والآمنة، تعد من أهم العوامل التي تنظر إليها الشركات العالمية"، مؤكدًا أن مصر استثمرت بشكل كبير في تطوير هذه البنية التحتية.