أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من المسؤولية والبناء.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" على قناة النهار: "إن بلوغ الاحتياطي النقدي لأكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في التاريخ، بالإضافة إلى صفقة علم الروم وتحسن أداء سوق المال، كلها مؤشرات إيجابية لكنها تفرض علينا مسؤوليات أكبر".

وأضاف الوزير أن هذه المؤشرات المشجعة يجب أن تُقرأ في إطار مسؤولية الحفاظ على المكاسب والبناء عليها، مشيرًا إلى أن عودة الثقة وتعزيزها في الاقتصاد المصري هو الأمر الأهم، لأن الاقتصاد كله مبني على هذا المبدأ.

وأشار كجوك إلى أن الفرص الاستثمارية وحدها لا تكفي، موضحًا أن الثقة هي التي تجلب الاستثمارات وتجعل المستثمر يتحمل المخاطر في الاستثمارات طويلة الأجل.

وأكد أن البيئة المستقرة والسياسات السليمة هي التي تشجع المستثمرين على إقامة توسعات وفتح فرص عمل جديدة.

وأكد وزير المالية أن المرحلة القادمة تتطلب بذل مزيد من الجهد لتعزيز هذه الثقة، قائلًا: "هناك مسؤولية كبيرة في الحفاظ على هذه المنجزات والبناء عليها".