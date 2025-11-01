إعلان

هل تبرع نجيب ساويرس بمليار جنيه لصالح المحتاجين؟

كتب : أحمد والي

02:39 م 01/11/2025

رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس

نفى رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، عبر منصة "إكس"، ما تردد عن تبرعه بمليار جنيه لصالح المحتاجين.
وكان أحد مستخدمي المنصة قد وجه سؤالًا لساويرس قال فيه: "يا باشمهندس فعلاً حضرتك متبرع بمليار جنيه للمحتاجين مساعدات؟"، ليرد الأخير عبر حسابه الرسمي قائلًا: "كذب! أنا أعمل فقط من خلال مؤسسة ساويرس! والخبر مفبرك".

وأضاف ساويرس موضحًا أنه لا يعلن عن تبرعاته للخير.
وجاء رد رجل الأعمال المصري بعد انتشار منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أنه تبرع بمليار جنيه من ثروته لمساعدة المحتاجين، وهو ما نفاه بشكل قاطع مؤكدًا أن جميع أعماله الخيرية تتم عبر مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.

نجيب ساويرس مؤسسة ساويرس

