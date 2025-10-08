كتب- أحمد والي:

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة إن توميتالز القابضة للتعدين، ورئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للاستثمار، لبحث تعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن الثروات المعدنية، خاصة الذهب، وتسريع وتيرة الاستثمارات القائمة بالصحراء الشرقية.

ووفق بيان من وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، أكد الوزير أهمية دور كبار المستثمرين المصريين في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دخول رجال أعمال بارزين مثل ساويرس في قطاع الثروة المعدنية يعكس الثقة في مناخ الاستثمار بمصر، وما تمتلكه من موارد تعدينية واعدة، يأتي على رأسها الذهب باعتباره أحد أهم الركائز الاقتصادية.

واستعرض بدوي أبرز خطوات الإصلاح التي اتخذتها وزارة البترول خلال الفترة الأخيرة لتطوير قطاع التعدين، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، بما يمنحها صلاحيات أوسع لزيادة كفاءتها وجذب الاستثمارات بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

وأوضح الوزير أن الهيئة الجديدة ستتولى تنفيذ المسح الجوي الشامل لتحديد مواقع الخامات والمعادن، ومعالجة البيانات الجيولوجية التي تمثل قاعدة أساسية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، بما يتيح فهماً أدق للمناطق الواعدة في مجالات الاستكشاف والتنقيب.

من جانبه، أشاد المهندس نجيب ساويرس بالإصلاحات التي تنفذها وزارة البترول لتطوير قطاع التعدين، معتبرًا أن المسح الجوي واستخدام البيانات العلمية الدقيقة يمثلان نقلة نوعية في استغلال الثروات الطبيعية بمصر.

وأكد أن مصر تمتلك فرصًا ضخمة في مجال التنقيب عن الذهب، وأن بيئة الاستثمار تشهد تحسنًا واضحًا مع استمرار الإصلاحات والتسهيلات الحكومية لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.