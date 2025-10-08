"العرجاني للتطوير" تستحوذ على 26.2% من أسهم عتاقة للصلب

أعلنت مصر الوطنية للصلب – عتاقة عن تنفيذ صفقة اليوم بين مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقًا) و شركة العرجاني للتطوير والاستثمار.

وبحسب الإفصاح المرسل لإدارة البورصة اليوم، أوضحت الشركة أنه بناءًا عليه تصبح نسبة ملكية مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقا) 62.79% من أسهم شركة "عتاقة" ونسبة شركة العرجاني للتطوير والاستثمار 26.25% بعد تنفيذ الصفقة.

وأكدت الشركة، على أنها ستقوم بالإفصاح عن هيكل المساهمين المحدث حتى اليوم فور الحصول عليه من شركة مصر للمقاصة.

وحقق سهم شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة هبوط بنحو 1.61% بختام جلسة اليوم، ليسجل نحو 11.59 جنيه للسهم بالختام مقارنة بـ 11.78 جنيه سعر الفتح اليوم.

وتأسست شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. متخصصة في إنتاج الحديد والصلب مع التركيز على تصنيع حديد التسليح.