"العرجاني للتطوير" تستحوذ على 26.2% من أسهم عتاقة للصلب

كتب : أمنية عاصم

04:52 م 08/10/2025

شركة مصر الوطنية للصلب عتاقة

أعلنت مصر الوطنية للصلب – عتاقة عن تنفيذ صفقة اليوم بين مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقًا) و شركة العرجاني للتطوير والاستثمار.

وبحسب الإفصاح المرسل لإدارة البورصة اليوم، أوضحت الشركة أنه بناءًا عليه تصبح نسبة ملكية مجموعة الجارحي للاستثمار والتطوير (شركة الوحدة للتنمية الصناعية سابقا) 62.79% من أسهم شركة "عتاقة" ونسبة شركة العرجاني للتطوير والاستثمار 26.25% بعد تنفيذ الصفقة.

وأكدت الشركة، على أنها ستقوم بالإفصاح عن هيكل المساهمين المحدث حتى اليوم فور الحصول عليه من شركة مصر للمقاصة.

وحقق سهم شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة هبوط بنحو 1.61% بختام جلسة اليوم، ليسجل نحو 11.59 جنيه للسهم بالختام مقارنة بـ 11.78 جنيه سعر الفتح اليوم.

وتأسست شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. متخصصة في إنتاج الحديد والصلب مع التركيز على تصنيع حديد التسليح.

مصر الوطنية للصلب أسهم عتاقة للصلب العرجاني للتطوير

