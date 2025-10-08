"إيتيدا" تنظم ندوة حول الذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز المرونة المؤسسية

ينظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" ندوة مجانية حول الذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز المرونة المؤسسية، وما يتعلق بذلك من فرص وتحديات، وذلك يوم 16 أكتوبر الساعة الثانية ظهرًا عبر الإنترنت.

وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، تتناول الندوة دور الذكاء الاصطناعي الوكيل في إعادة تشكيل ممارسات العمل المرن "Agile" من خلال أتمتة المهام، ودعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، وتمكين أفرقة العمل من التكيّف بسرعة أكبر مع التغيرات، إلى جانب مناقشة الجوانب المهمة المتعلقة بالأمن والحوكمة في هذا المجال.

كما ستوفر الندوة رؤى عملية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل لتعزيز المرونة المؤسسية، ورفع الكفاءة التشغيلية، ودعم الابتكار في العصر الرقمي.