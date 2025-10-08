إعلان

انخفاض الفلفل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتب : آية محمد

10:18 ص 08/10/2025

أسعار الخضروات والفاكهة

ارتفعت أسعار البصل، والكانتلوب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025، بينما انخفضت أسعار الفلفل، والبرتقال، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و24 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 3 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا، بتراجع 3 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا، بزيادة 12 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 و18 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.

أسعار الخضروات والفاكهة سوق العبور الفلفل أسعار البصل

