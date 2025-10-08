إعلان

التضخم بمدن مصر يتراجع إلى 11.7% خلال سبتمبر للمرة الرابعة على التوالي

كتب : منال المصري

10:02 ص 08/10/2025

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء العامة

تباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 11.7% خلال سبتمبر للمرة الرابعة على التوالي مقابل 12% في أغسطس، وفق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ساهم تحسن أداء الجنيه مقابل الدولار في تباطؤ معدل التضخم خلال آخر 3 أشهر، ولا يعني هذا التراجع اتجاه أسعار السلع والخضروات والفاكهة للانخفاض لكن ترتفع بوتيرة أقل.

يستهدف البنك المركزي معدل تضخم سنوي 7% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2026 على أن يتراجع إلى 5% بزيادة أو أقل 2% خلال الربع الرابع من 2028.

معدل التضخم مصر معدل التضخم السنوي الجهاز المركزي

