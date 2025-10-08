سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 35 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية يوم الثلاثاء 7-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مسجلًا مستوى تاريخي جديد، وفق ما ذكره نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، لمصراوي.



"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6075 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5315 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4556 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3544 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2531 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 188932 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بلغ 42520 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، وهذا السعر يعكس قيمة الذهب في السبيكة، ويتم تحديد سعر السبيكة بناءً على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا:

وارتفع الذهب عالميًا بنسبة 0.30% إلى نحو 3972 دولار للأونصة (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.