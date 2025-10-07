شعبة المحمول تتوقع انخفاض أسعار آيفون 17 بالأسواق قريبا

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية لـ"مصراوي"، إن أسعار هواتف آيفون 17 ستشهد انخفاضًا خلال الفترة المقبلة، متوقعًا زيادة الكميات المطروحة منها في الأسواق المحلية.

وأوضح طلعت، أن توافر كميات أكبر من الهواتف الجديدة سيؤدي إلى تراجع الأسعار تدريجيًا.

وأشار طلعت، إلى أن هذا النمط يتكرر مع كل إصدارات الهواتف الذكية، حيث تبدأ بأسعار مرتفعة عند الطرح الأول ثم تنخفض مع زيادة المعروض واستقرار السوق.

وأضاف طلعت، أن سعر هاتف آيفون 17 برو ماكس في الوقت الحالي يتراوح بين 85 و94 ألف جنيه، مؤكدًا أن الأسعار مرشحة للتراجع خلال الأسابيع المقبلة مع استقرار عمليات الاستيراد وتوافر المخزون.

كانت آبل كشفت خلال فعاليات حدث الشركة السنوي في سبتمبر الماضي عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 17.

ووفقا لمتاجر تريدلاين، فأن أسعار سلسلة آيفون 17 الجديدة في السوق المصري كالتالي:

آيفون 17 يبدأ من 62500 جنيه لنسخة 256 جيجابايت، بينما جاء سعر آيفون 17 برو بـ 86500 جنيه لنسخة 256 جيجابايت، وبلغ سعر آيفون 17 برو ماكس 94000 جنيه لنسخة 256 جيجابايت، بينما بدأ آيفون 17 إير من 79000 جنيه لنسخة 256 جيجابايت.