وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتصنيع الفوسفات

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية إطارية للشراكة في مشروعات تصنيع خام الفوسفات وتعظيم القيمة المضافة، بين الشركة المصرية للثروات التعدينية التابعة لهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة (فيركيم مصر للأسمدة) إحدى شركات مجموعة بولي سيرف للأسمدة والكيماويات.

وبحسب بيان الوزارة اليوم ، ستهدف الاتفاقية إلى إنشاء مصنع متخصص لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، وآخر لرفع تركيز خام الفوسفات منخفض الجودة لتعظيم قيمته الاقتصادية، وذلك ضمن المحور الثالث من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير وتنمية قطاع التعدين، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية واستغلالها بالشكل الأمثل.

ووقّع الاتفاقية عن الشركة المصرية للثروات التعدينية عمرو حسن عليوة رئيس مجلس الإدارة، وعن شركة فيركيم مصر للأسمدة الدكتورة نهلة عبد السلام الجبلي عضو مجلس الإدارة.

وأكد الوزير، على أن المشروع الجديد لإنتاج حمض الفوسفوريك يمثل تجسيدًا عمليًا لتوجه الوزارة نحو تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، ويعكس توجهها نحو الشراكة مع القطاع الخاص لدفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتلبية الاحتياجات المحلية من الأسمدة، وزيادة الصادرات.