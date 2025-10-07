إعلان

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : أمنية عاصم

03:05 م 07/10/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 37097 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.


وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.38%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 50.95 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 56.9 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.31% عند مستوى 37094 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية ارتفاع جماعي نهاية تعاملات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بقرار من الرئيس.. ألف جنيه حافز شهري للمعلمين بداية من هذا الموعد
وزير الخارجية: 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بشرط واحد
"طارئة وصعبة".. أحمد مرتضى منصور يعلن تعرض والده لوعكة صحية
خلال توقيع كتابيه.. أبو الغيط يكشف حقيقة أشرف مروان برواية مبارك عن السادات
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين بشأن نوعية الملابس