خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن وانخفاض الأسمنت والذهب يستقر

كتب- أحمد الخطيب:

02:25 م 07/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والخيار الصوب، والدواجن، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-10-2025، بينما انخفضت أسعار العدس، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.



ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:



ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)





ارتفاع البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم





أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)





ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور





انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)





انخفاض أسعار العدس والجبن الأبيض وارتفاع الأرز بالأسواق اليوم (موقع رسمي)





سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء



