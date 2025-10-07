

ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والخيار الصوب، والدواجن، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 7-10-2025، بينما انخفضت أسعار العدس، والحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.







ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:







