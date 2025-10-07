استقر سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء 7-10-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3526 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4534 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5290 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6045 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 42320 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 187999 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 302250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع الذهب عالميًا بنسبة 0.04 % إلى نحو 3962 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.