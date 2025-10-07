بدءا من 13 أكتوبر.. انطلاق معرض "جيتكس جلوبال 2025" بمشاركة 2000 شركة

ينطلق معرض جيتكس جلوبال 2025، أحد أبرز الفعاليات في مجالي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والذي يقام بمركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر.

ويأتي ذلك بمشاركة شركات دولية تستعرض أحدث التطورات في مجالات التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والحوسبة الكمومية، وأشباه الموصلات، ومراكز البيانات.

وتقام فعاليات المعرض في وقت يشهد فيه العالم تسارعًا في قدرات الذكاء الاصطناعي، الذي يواصل توسيع إمكاناته لمعالجة تحديات كانت معقدة في السابق، بدءًا من علاج الأمراض الوراثية، مرورًا بتحسين أنماط التنقل ضمن المناطق العمرانية، وصولًا إلى تعزيز كفاءة مراكز البيانات المستدامة. ويأتي ذلك وسط توقعات بوصول حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي إلى نحو 4.8 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2033، وفقًا لتقديرات الأونكتاد.

ويشارك في المعرض أكثر من 6800 شركة تقنية و2000 شركة ناشئة من 180 دولة، ليكون منصة تجمع الشركات العالمية العاملة على تطوير وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وبالتوازي مع فعاليات "جيتكس جلوبال 2025"، تستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض الشركات الناشئة "إكسباند نورث ستار" في دبي هاربور من 12 إلى 15 أكتوبر، في نسخته العاشرة، بمشاركة نحو 2000 شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب أكثر من 1200 مستثمر يديرون أصولًا تتجاوز 1.1 تريليون دولار أمريكي.