انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

09:59 ص 06/10/2025

أسعار الدواجن

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 95.11 جنيه، بتراجع 2.14 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 70.67 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 119.01 جنيه بحد أقصى.

