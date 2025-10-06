سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 6-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعر في ختام تعاملات أمس الأحد.

يذكر أن سعر الذهب تراجع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول تعاملات مساء الأحد 5-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين

6-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5938 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5195 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4453 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3464 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2474 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 184666 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 41560 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3886 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.