أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قرارين بتكليف قيادتين جديدتين بكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، في إطار تعظيم الاستفادة من الخبرات المختلفة في مواقع قيادية جديدة للإسهام في تحقيق أهداف استراتيجية عمل الوزارة.

وجاءت القرارات على النحو التالي، وفق بيان الوزارة اليوم:

-الدكتور المحاسب محمد أحمد عاطف حسن، نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتجارة الخارجية وعضوًا بالمجلس التنفيذي للهيئة.

وحصل الدكتور محمد أحمد عاطف حسن على بكالوريوس التجارة من جامعة القاهرة عام 1994،.

كما حصل على ماجستير في إدارة معامل تكرير البترول بجامعة عين شمس عام 2014، ثم نال درجة الدكتوراه في دعم اتخاذ القرار من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام 2019.

بدأ مسيرته المهنية بالهيئة المصرية العامة للبترول عام 1995، وتولى العديد من المناصب القيادية، منها مدير عام مساعد بالهيئة ثم رئيس مجلس إدارة شركة النصر للبترول في عام 2020، وتولى بعد ذلك منصب نائب رئيس الشركة للتخطيط والمتابعة في عام 2023.

-ناصر محمد ناصر شومان، نائبًا لرئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

وحصل ناصر شومان على بكالوريوس تجارة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 1995، وبدأ مسيرته المهنية بشركة بدر الدين للبترول، حيث تولى العديد من المناصب منها مدير عام مساعد للشؤون الإدارية وعضو مجلس إدارة.

وفي عام 2019، شغل منصب مساعد رئيس الشركة للإدارة العامة لشؤون النقل، ثم انتقل للعمل بشركة جنوب الوادي القابضة للبترول في عام 2023، حيث تولى الإشراف على عدة إدارات فنية وإدارية، إلى جانب عضويته بمجلس إدارة الشركة العامة للبترول وشركة خالدة للبترول، ومؤخرًا تم تكليفه نائبًا لرئيس الشركة للرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.