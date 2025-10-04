إعلان

تراجع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد والي:

10:47 ص 04/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 4-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 33875 جنيهًا، بتراجع 2931.6 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37305.56 جنيه، بتراجع 2058.5 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4038.9 جنيه، بزيادة 51.71 جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت حديد عز أسعار مواد البناء

