أتاحت شركة تاون جاس خدمة التعاقد الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، لتسهيل إجراءات توصيل الغاز الطبيعي دون الحاجة إلى التوجه لفروع الشركة.

ويستعرض مصراوي في السطور التالية خطوات التقديم على الغاز الطبيعي أونلاين، وشروط التعاقد، والأوراق المطلوبة.

خطوات التقديم على الغاز الطبيعي أونلاين

يمكن للراغبين في التعاقد على الغاز الطبيعي التقديم إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة تاون جاس.

2- النقر على أيقونة "تعاقد أونلاين".

3- إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل: الاسم بالكامل، والمنطقة والعنوان، ورقم الهاتف، ونوع العقار (شقة – فيلا – محل تجاري)، والبريد الإلكتروني (اختياري)، وإثبات الشخصية (رقم قومي – جواز سفر – رخصة قيادة)، ورقم إثبات الشخصية.

4- الضغط على زر الإرسال.

بعد إرسال الطلب، تقوم شركة تاون جاس بإجراء المعاينة الميدانية لتحديد نوع العداد وقراءة العداد الحالية، تمهيدًا لتحديد قيمة التسوية المالية قبل الموافقة النهائية على عملية التوصيل.

وفي حالة نقل العداد من وحدة إلى أخرى، يجب حضور المالك القديم والجديد معًا أثناء توقيع العقد.

شروط التقديم على عداد الغاز الطبيعي أونلاين

يشترط لتوصيل الغاز الطبيعي ما يلي:

- يكون العقار مرخصًا من الجهة المختصة.

- يكون العقار متصلًا بالكهرباء.

- يقع العقار داخل منطقة مخدومة بالبنية التحتية للغاز الطبيعي.

الأوراق المطلوبة للتقديم على الغاز الطبيعي

عند التقديم يجب تجهيز المستندات التالية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي أو إثبات الشخصية.

- إيصال مرافق حديث (كهرباء أو مياه).

- عقد تمليك أو إيجار موضح به العنوان.

- استمارة من البنك للحصول على موافقة التقسيط (في حالة التقسيط).