إعلان

انخفاض أرباح شل وتوتال إنرجيز في الربع الثالث رغم تجاوز التوقعات

كتب : أحمد والي

02:33 م 30/10/2025

شركة شل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة شل، اليوم الخميس، عن انخفاض أرباحها المعدلة للربع الثالث بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بتراجع أسعار النفط، لكنها تجاوزت توقعات المحللين البالغة 5.09 مليار دولار، بدعم من الأداء القوي في قسم تجارة الغاز.

وأكدت شل أنها ستواصل برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام، في حين أعلنت منافستها توتال إنرجيز أنها ستقلص عمليات إعادة الشراء خلال الفترة نفسها للحد من ديونها.

وبحسب رويترز، فإن شل أعادت شراء أكثر من ربع أسهمها خلال السنوات الأربع الماضية، بإجمالي عمليات تجاوزت 3 مليارات دولار على مدار الـ16 ربعاً السابقة، وبدفعات توزيعات أرباح بلغت 2.1 مليار دولار، وصل إجمالي مدفوعات الشركة للمساهمين خلال الأرباع الأربعة الأخيرة إلى 48% من التدفق النقدي التشغيلي، بما يتماشى مع نطاق هدفها البالغ 40% إلى 50%.

وفي المقابل، سجلت توتال إنرجيز الفرنسية انخفاضاً طفيفاً في صافي الدخل المعدل إلى 4 مليارات دولار خلال الربع الثالث، مقابل 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، متماشية مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وقالت رويترز إن ارتفاع الإنتاج في أنشطة المنبع وتحسن هوامش تكرير النفط الخام عوض جزئياً أثر انخفاض أسعار النفط على نتائج الشركة الفرنسية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أرباح شل ارباح توتال إنرجيز شركة شل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن