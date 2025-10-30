انخفاض أرباح شل وتوتال إنرجيز في الربع الثالث رغم تجاوز التوقعات

أعلنت شركة شل، اليوم الخميس، عن انخفاض أرباحها المعدلة للربع الثالث بنسبة 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 5.4 مليار دولار، مقارنة بـ 6 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، متأثرة بتراجع أسعار النفط، لكنها تجاوزت توقعات المحللين البالغة 5.09 مليار دولار، بدعم من الأداء القوي في قسم تجارة الغاز.

وأكدت شل أنها ستواصل برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام، في حين أعلنت منافستها توتال إنرجيز أنها ستقلص عمليات إعادة الشراء خلال الفترة نفسها للحد من ديونها.

وبحسب رويترز، فإن شل أعادت شراء أكثر من ربع أسهمها خلال السنوات الأربع الماضية، بإجمالي عمليات تجاوزت 3 مليارات دولار على مدار الـ16 ربعاً السابقة، وبدفعات توزيعات أرباح بلغت 2.1 مليار دولار، وصل إجمالي مدفوعات الشركة للمساهمين خلال الأرباع الأربعة الأخيرة إلى 48% من التدفق النقدي التشغيلي، بما يتماشى مع نطاق هدفها البالغ 40% إلى 50%.

وفي المقابل، سجلت توتال إنرجيز الفرنسية انخفاضاً طفيفاً في صافي الدخل المعدل إلى 4 مليارات دولار خلال الربع الثالث، مقابل 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، متماشية مع توقعات المحللين وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصة لندن.

وقالت رويترز إن ارتفاع الإنتاج في أنشطة المنبع وتحسن هوامش تكرير النفط الخام عوض جزئياً أثر انخفاض أسعار النفط على نتائج الشركة الفرنسية.