توقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لشركات المحمول.. فما السبب؟

تستعد شركات المحمول العاملة في السوق المصري لتطبيق التوقيت الشتوي من خلال إجراء تحديثات فنية دورية على أنظمتها، وهو ما قد يؤدي إلى توقف بعض خدمات المحافظ الإلكترونية مؤقتًا خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا الإطار، خاطبت شركة إي آند عملاءها برسالة نصية أعلنت فيها عن توقف خدمة "e& money" مؤقتًا اليوم الخميس بدءًا من الساعة 11 مساءً ولمدة 3 ساعات، وذلك في إطار تحديث نظامها وفق التوقيت الشتوي.

وجاء نص الرسالة كالآتي: "عميلنا العزيز، يرجى العلم أن خدمة " e& money" ستكون غير متاحة يوم الخميس الموافق 30 أكتوبر من الساعة 11 مساءً ولمدة 3 ساعات، وذلك لتحديث التوقيت الشتوي".

وتُعد" إى آند" إحدى أربع شركات اتصالات تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية في السوق المصري، إلى جانب فودافون، واورنج، و"وي".

ويُعد التوقف المؤقت للخدمات لإجراء أعمال الصيانة أو تحديث التوقيت من الإجراءات المعتادة خصوصًا مع التبديل بين التوقيتين الصيفي والشتوي.

وسيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي الجديد مع الساعات الأولى من صباح الجمعة، حيث سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر، وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء.

اقرأ أيضًا:

منها الإنترنت البنكي وإنستاباي وATM.. تنويه هام من البنوك بتوقف مؤقت للخدمات الرقمية ليل الخميس لهذا السبب

هل يختلف الذهب الصيني الجديد عن الذهب التقليدي؟ خبير يوضح

الذهب بين الفائدة والرسوم الجمركية.. 48 ساعة ترسم مستقبل الأسعار عالميًا