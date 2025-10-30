ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 75 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الخميس 30-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3566 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4585 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5350 جنيهات للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6114 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61140 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 190145 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.90% إلى نحو 4004 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.