بزيادة 5%.. المصريون يشترون 5.6 طن سبائك وعملات ذهبية بالربع الثالث من 2025

كتب : منال المصري

10:53 ص 30/10/2025

العملات والسبائك ذهبية

رفع المصريون مشترياتهم من السبائك والعملات الذهبية بنحو 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 5.6 طن مقابل 5.3 طن بنفس الفترة من العام الماضي، وفق تقرير المجلس العالمي للذهب.

وجاء ذلك عكس تراجع مشتريات المصريين من المشغولات الذهبية بنحو 15% خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى نحو 4.4 ألف طن من 5.1 ألف طن بنفس الفترة من العام الماضي.

تراجعت مشتريات المصريين من الذهب كملاذ آمن بعد قرار المركزي المصري بتحرير سعر الصرف في مارس 2024 واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.

