اللون الأحمر يخيم على البورصة بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء

كتب : أحمد الخطيب

03:25 م 29/10/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.20 % عند مستوى 38229 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31 %، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.07%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 14.4 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 13.02 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.4 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.37 % عند مستوى 38304 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

