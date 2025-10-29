ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الأربعاء 29-10-2025، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3553 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4568 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5330 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 الى 6091 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42640 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60910 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189430 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 304550 جنيهًا، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.40% إلى نحو 3968 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.