ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتب : دينا خالد

03:16 م 28/10/2025

البورصة المصرية - أرشيفية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.37 % عند مستوى 38304 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.


وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.99 %، وتراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.75%.


سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.6 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 123 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.16 % عند مستوى 38162 نقطة، بختام جلسة أمس الإثنين.

ارتفاع المؤشر نهاية تعاملات البورصة المصرية

