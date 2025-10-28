انخفضت أسعار الطماطم، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، بينما ارتفعت أسعار السكر، والكابوريا، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

