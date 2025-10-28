إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الحديد والسكر.. والذهب يواصل الهبوط

كتب : أحمد الخطيب

01:59 م 28/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار الطماطم، والدواجن، والحديد، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-10-2025، بينما ارتفعت أسعار السكر، والكابوريا، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء

ارتفاع الكابوريا.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع السكر والعدس والجبن الأبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يخسر 190 جنيها خلال تعاملات الثلاثاء

