الذهب عالميا يواصل الهبوط وينخفض بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم بنسبة تقترب من 2.22% ليصل إلى نحو 3891 دولارا للأوقية، والتي تعادل قرابة 31 جراما من الذهب عيار 24، وفقا لآخر بيانات صادرة عن وكالة بلومبرج.

وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية كانت أسعار الذهب قد سجلت مستويات قياسية بلغت نحو 4381 دولارا للأوقية، مدفوعة بحالة القلق العالمي من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب مخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي ومستقبل أسعار الفائدة.

ومع تجدد التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري بين الجانبين الأمريكي والصيني، تراجعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ في الأسواق العالمية والمحلية اليوم نتيجة انخفاض الإقبال على أصول الملاذ الآمن.

وفي وقت سابق قال لطفي منيب نائب رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية لـ"مصراوي" إن تأثير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين سيكون العامل الأوسع تأثيرا على سلوك الأسواق وحركة الاستثمار.

وأكد أن حالة الهدوء والانسجام في العلاقات التجارية بين أمريكا والصين، إذا تحققت، ستكون دافعا قويا لتشجيع الاستثمار المباشر وتوجيه رؤوس الأموال نحوه، وهو ما يعني عزوف الأفراد عن شراء الذهب.

وأشار لطفي إلى أن ارتفاع أسعار الذهب في الفترات الماضية كان سببه التوتر الاقتصادي والتعريفات الجمركية المتبادلة، وبالتالي فإن أي اتفاق فعلي بين الجانبين من شأنه أن يؤدي إلى تراجع أسعار الذهب.