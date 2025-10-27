وكالات

توصلت أمريكا والصين أكبر قوتين اقتصادين في العالم إلى اتفاق مبدئي يتضمن وضع إطارٍ لاتفاق تجاري يعرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ للبتّ فيه في وقت لاحق من هذا الأسبوع.



وألقت سي إن إن عربية نظرة على كل عنصر من عناصر الاتفاق المحتمل الذي قد يؤثر على الحياة في الولايات المتحدة.

الفنتانيل

أشار لي تشنغ قانغ، كبير المفاوضين التجاريين الصينيين، إلى أن الدولتين توصلتا إلى توافق في الآراء بشأن جهود مكافحة إنتاج الفنتانيل، وهو دواء أصبح سببًا رئيسيًا لوفاة القُصّر الأمريكيين في السنوات الأخيرة.

ويمكن للولايات المتحدة رفع أو تخفيض الرسوم الجمركية البالغة 20% التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على الصين في أبريل لوقف تصدير المواد الكيميائية الأولية للفنتانيل.

فول الصويا

صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الصين ستشتري كميات "كبيرة" من فول الصويا الأمريكي.

وقد بدأ مزارعو فول الصويا في ولايات مثل إلينوي وأيوا ومينيسوتا وإنديانا بحصاد محصولهم هذا الخريف دون طلبات شراء من الصين، التي كانت في السابق أكبر مشترٍ لفول الصويا الأمريكي (12.5 مليار دولار).

المعادن النادرة

قد تُؤجل الاتفاقية أيضًا قيود تصدير المعادن النادرة، والتي تُهدد بتقليص وصول الولايات المتحدة إلى المواد المستخدمة في المعدات العسكرية والهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون والبطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية.

تيك توك

من المتوقع أن يُبرم ترامب وشي اتفاقيةً لنقل ملكية تيك توك، تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير الذي كان من المقرر حظره في 20 يناير، لكن تم تمديده عدة مرات.

أعلن البيت الأبيض في سبتمبر أن مجموعة استثمارية أمريكية بقيادة لاري إليسون من شركة أوراكل ستدير خوارزمية التطبيق، مما يسمح له بمواصلة عملياته في الولايات المتحدة لخدمة أكثر من 170 مليون مستخدم.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على هامش جولته الآسيوية.