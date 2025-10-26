إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يقفز إلى مستوى قياسي جديد بنهاية جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:33 م 26/10/2025

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.10 % عند مستوى 38101 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.52 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.51%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 93.29 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 234.7 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 328.8 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.29 % عند مستوى 37687 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

