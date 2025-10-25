11.5 مليون مستفيد.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر نوفمبر بدءًا من يوم السبت المقبل، الموافق الأول من نوفمبر، وذلك بالزيادة الجديدة للشهر الخامس على التوالي.

ويتم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية أو من خلال المحافظ الإلكترونية.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بزيادة المعاشات بنسبة 15%؜ اعتبارا من أول يوليو الماضي.

وكان جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قال إن الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.

