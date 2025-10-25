إعلان

أسعار مواد الحديد والأسمنت اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد والي

10:44 ص 25/10/2025

أسعار الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد والي:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت 25-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36178.57 جنيه، بتراجع 1254.86 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39366.67 جنيه، بتراجع 239.04 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4177.78 جنيه، بزيادة 65.28 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بالأرقام.. يف تراجع أداء محمد صلاح في الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي؟