توقع بنك جي بي مورجان العالمي أحد أكبر البنوك الأمريكية، أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز الـ 5 آلاف دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2026، وفق ما نشرته بعض المواقع الإقليمية.

ويعتقد أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع مع دخول دورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، وسط تزايد المخاوف من الركود التضخمي، والقلق بشأن استقلالية الفدرالي، وتنامي الحاجة للتحوط من تدهور قيمة العملات.

كانت أسعار الذهب حققت قفزات قياسية خلال آخر شهر لتتجاوز الـ4 آلاف دولار للأونصة مدفوعة بمخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين أمريكا والصين.