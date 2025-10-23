إعلان

"جي بي مورجان" يتوقع تخطي الذهب 5000 دولار للأونصة بالربع الرابع من 2026

كتب : منال المصري

11:33 م 23/10/2025

بنك جي بي مورجان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقع بنك جي بي مورجان العالمي أحد أكبر البنوك الأمريكية، أن تتجاوز أسعار الذهب حاجز الـ 5 آلاف دولار للأونصة بحلول الربع الرابع من 2026، وفق ما نشرته بعض المواقع الإقليمية.

ويعتقد أن أسعار الذهب مرشحة لمزيد من الارتفاع مع دخول دورة خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، وسط تزايد المخاوف من الركود التضخمي، والقلق بشأن استقلالية الفدرالي، وتنامي الحاجة للتحوط من تدهور قيمة العملات.

كانت أسعار الذهب حققت قفزات قياسية خلال آخر شهر لتتجاوز الـ4 آلاف دولار للأونصة مدفوعة بمخاوف الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين أمريكا والصين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

بنك جي بي مورجان البنوك الأمريكية أسعار الذهب أسعار الفائدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل
الوطنية للانتخابات تعلن رسميًا أسماء مرشحين "القاهرة" بنظام الفردي (كشف أسماء)