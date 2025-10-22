الجنيه الذهب يتراجع ويفقد 2800 جنيه في يوم واحد

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر منذ منتصف تعاملات الأمس بقيمة 2800 جنيه، إلى 44080 جنيهًا بحلول التعاملات المسائية اليوم..

وكان سعر الجنيه الذهب قد سجل رقمًا تاريخيًا في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما وصل إلى 47120 جنيهًا، قبل أن يعاود التراجع.

وشهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا كبيرًا، إذ هبط سعر الجرام عيار 21 وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية من مستوى 5900 جنيه كأعلى قمة للذهب إلى 5470 جنيهًا، بفارق 430 جنيهًا، أي بانخفاض نسبته نحو 7.3%، متأثرًا بأكبر هبوط عالمي للمعدن النفيس منذ أكثر من عقد.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.16% إلى نحو 4076 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأونصة نحو 31.1 جرامًا من عيار 24) وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وفي السوق المحلية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3673 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4722 جنيهًا، بينما ارتفع عيار 21 إلى نحو 5510 جنيهات، وعيار 24 إلى 6297 جنيهًا.

كما سجلت سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 62970 جنيهًا، وبلغ سعر الأونصة (31.1 جرامًا من عيار ذهب 24) نحو 195836 جنيهًا، فيما وصل سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا إلى نحو 314850 جنيهًا.