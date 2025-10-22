سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 22 أكتوبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6231 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6301 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5513 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4725 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44104 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.