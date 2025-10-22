إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 22 أكتوبر 2025

كتب : آية محمد

04:01 م 22/10/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 6231 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6301 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5513 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4725 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 44104 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب البورصة المصرية السعر الاسترشادي للذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا