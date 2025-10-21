إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 21 أكتوبر 2025

كتب : آية محمد

03:10 م 21/10/2025

سعر الجنيه الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6599 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6626 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5797 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4969 جنيهًا.


وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 46376 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

