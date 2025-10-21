851.4 مليار جنيه تمويلات من جهات خاضعة للرقابة المالية حتى أغسطس 2025

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 851.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى نهاية شهر أغسطس 2025.

وبحسب البيان المرسل من الهيئة اليوم، يتم تقسيم قيمة إجمالي التمويلات على النحو التالي: ( 457.8 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم، و 60.1 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم، و106.2 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي،و 68.2 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و 56.7 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي، و 77.3 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة، و 25.1 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري).

وأضاف البيان، أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة سجلت 3.9 تريليون جنيه بنهاية شهر أغسطس 2025. وكما سجلت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن الفترة بين شهري يناير وحتى أغسطس لعام 2025 بالنسبة لقطاع التأمين أن قيمة إجمالي أقساط التأمين 77.5 مليار جنيه.

و بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات 43.5 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 34.0 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى أغسطس لعام 2025.

واستكمل البيان، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغت 40.1 مليار جنيه بين شهري يناير وحتى أغسطس لعام 2025.

وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 18.7 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 21.4 مليار جنيه. وسجلت استثمارات صناديق التأمين الخاصة 19.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025.